CFR Cluj il va aduce pe Philip Otele, de la UTA Arad, fotbalist aflat in ultimele luni de contract cu aradenii, potrivit GSP.ro.Orele nu a ajuns la un acord cu UTA pentru prelungirea contractului scadent in vara. Nigerianul a refuzat noua oferta si s-a inteles ca CFR Cluj.Adus de UTA in ianuarie 2022, de la Kauno Zalgiris, Otele isi castigase postul de titular la "Batrana Doamna". In actuala editie de Liga 1 a ... citeste toata stirea