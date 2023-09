CFR Cluj a reusit sa obtina semnatura fundasului central Matei Ilie (20 de ani), ultima oara la Padova, in Italia. 75 de mii de euro este cota de piata a lui Matei Ilie, potrivit Transfermarkt.CFR Cluj a anuntat transferul lui Matei Ilie prin intermediul unui comunicat postat pe retelele sociale."Suntem bucurosi sa va anuntam ca internationalul roman de tineret, Matei Ilie, este noul fundas al echipei noastre.Tanarul jucator, in varsta de 20 de ani, revine in Romania dupa sase ani petrecuti ... citeste toata stirea