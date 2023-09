CFR Cluj a castigat cu FC Voluntari, scor 4-1, in etapa a 8-a din SuperLiga. In urma succesului de sambata, echipa lui Mandorlini a ajuns la 16 puncte si a urcat pe prima pozitie a clasamentului.CFR s-a schimbat in acest sezon. Odata cu trecerea de la Petrescu la Mandorlini, ardelenii incep usor usor sa isi intre in mana, iar stilul ofensiv al italianului incepe sa se vada si pe tabela. Fosta campioana a ajuns la 17 goluri in 7 meciuri jucate in SuperLiga, 11 dintre ele fiind marcate in ... citeste toata stirea