CFR Cluj a cedat un titular din sezonul regulat in strainatate

CFR Cluj a decis sa renunte temporar la portarul din lot cu cele mai multe meciuri aparate in campionatul recent incheiat.Otto Hindrich, international roman U20 cu 19 meciuri in acest sezon, a fost cedat sub forma de imprumut in Ungaria, la Kisvarda."Este un portar foarte bun, sunt sigur ca va creste foarte mult. Era important pentru el si pentru noi sa aiba jocuri in picioare. Conditia cea mai importanta din contractul acestui imprumut a fost sa ne asiguram ca va avea un minimum de meciuri ... citeste toata stirea