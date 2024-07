CFR Cluj a cumparat un fundas din Brazilia. Echipa lui Dan Petrescu a ajuns la transferul cu numarul opt

CFR Cluj a mai realizat un transfer in pregatirea pentru noul sezon din Superliga. Leo Bolgado este achizitia cu numarul opt pe care echipa lui Dan Petrescu o face.,,Cluburile CFR 1907 Cluj si Leixoes au ajuns la un acord privind transferul definitiv al fundasului brazilian Leo Bolgado in Gruia!Cu 118 meciuri in cariera, aparatorul de 25 de ani a evoluat pana acum in Portugalia. La nivel de tineret, Bolgado a imbracat tricoul ... citește toată știrea