CFR Cluj a cumparat un jucator din Arabia Saudita: ,,Faceti cunostinta cu noua noastra extrema dreapta"

Dan Petrescu continua sa isi intareasca echipa si este gata sa se lupte pentru titlu in noul sezon de Superliga. De data aceasta, echipa din Gruia a achizitionat un jucator din Arabia Saudita. Francezul Beni Nkololo joaca pe pozitia de extrema dreapta, marcand 5 goluri si 5 pase decisive, in 33 de partide.,,CFRisti, faceti cunostinta cu noua noastra extrema dreapta! Incepand de astazi, Beni Nkololo se alatura familiei noastre!Nascut in Franta, ... citește toată știrea