CFR Cluj a debutat cu o victorie in noul sezon al SuperLigii, scor 2-0 pe teren propriu impotriva nou promovatei Poli Iasi. Cu toate acestea, antrenorul Andrea Mandorlini nu este multumit de situatia lotului. Tehnicianul cere intariri dupa prima victorie a sezonului.Fara Nana Boateng, Simone Scuffet, Yuri si Burca, toti vanduti in strainatate, fosta campioana a Romaniei a facut o figura frumoasa in primul meci din acest an.La finalul partidei cu Poli Iasi, antrenorul Andrea Mandorlini s-a ... citeste toata stirea