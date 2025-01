CFR Cluj a imprumutat inca un fotbalist la o echipa campioana. Unde va juca atacantul din Gruia?

Echipa CFR Cluj a decis sa isi imprumute unul dintre fotbalisti echipei campioane din Kosovo, FC Ballkani, asta dupa ce l-a tinut pe banca aproape constant. Este vorba de atacantul Valentin Serebe, tanarul de 22 de ani care a venit la echipa din Gruia in urma cu un an si jumatate, din tara africana Coasta de Fildes.Serebe a avut foarte putine ocazii sa isi arate potentialul la CFR Cluj, el fiind pus pe teren doar in patru meciuri, cu un total de 26 de minute jucate."Valentin Serebe este cel ... citește toată știrea