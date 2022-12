CFR Cluj a invins cu 3-2 in meciul contra celor de la Hermannstadt

CFR Cluj a invins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 3-2 (2-1), miercuri seara, in deplasare, la Medias, intr-un meci restant din etapa a 6-a a Superligii de fotbal.CFR "a facut spectacol" la meciul cu Hermannstadt. Janga (30 de ani) a deschis scorul in minutul 10, cu o lovitura de cap din plonjon dupa o centrare a lui Manea. Atacantul a profitat de gafa uluitoare a lui Letica, portarul sibienilor, si a reusit "dubla", in minutul 26, scrie GSP.Rangelo Janga, jucator in nationala Curacao, a ... citeste toata stirea