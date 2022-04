CFR Cluj a invins FC Voluntari, insa Dan Petrescu continua seria comentariilor la adresa arbitrilor: "A cazut o sticla, n-am facut nimic, pe cuvant"

CFR Cluj a invins FC Voluntari, scor 1-0, intr-un meci din etapa a sasea a play-off-ului Ligii 1. Tehnicianul campioanei, Dan Petrescu, a declarat, duminica, dupa meciul cu FC Voluntari, ca formatia sa nu are voie sa faca greseli ca acelea in urma carora clujenii au fost egalati pe final in precedentele confruntari. De asemenea, Dan Petrescu sustine ca a fost avertizat cu cartonasul galben in timpul meciului cu FC Voluntari din cauza unei sticle."Am fost egalati de patru ori in ultimul minut ... citeste toata stirea