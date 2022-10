CFR Cluj a invins pe Slavia Praga cu scorul de 2-0, si e lider in Conference League

CFR Cluj a ajuns pe primul loc al grupei G din Conference League, dupa ce a invins cu 2-0 pe Slavia Praga.Clujenii au deschis scorul prin penalty in minutul 11, dupa ce Ciprian Deac a trimis mingea in plasa.A urmat, in prima repriza, o intrerupere a meciului, in minutul 26, dupa ce un suporter a facut stop cardio-respirator.CFR Cluj a tinut partida sub control, iar, in minutul 84, Yuri a marcat din nou.Pentru acest succes, trupa lui Dan Petrescu va incasa un cec in valoare de 500.000 de ... citeste toata stirea