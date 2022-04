CFR Cluj a pierdut derby-ul cu Universitatea Craiova. Prima reactie a conducerii Campioanei dupa esecul de pe "Ion Oblemenco"

FCSB se poate apropia la 5 puncte in clasamentul play-off-ului Ligii 1, dupa ce CFR Cluj a pierdut derby-ul din Banie, cu Universitatea Craiova. Actionarul minoritar de la CFR Cluj, Stefan Gadola, a venit cu prima reactie dupa esecul de duminica seara, primul pentru campioana in acest play-off."Nu este o catastrofa. Universitatea Craiova a facut un joc foarte frumos, si ei si noi am dat goluri foarte frumoase. A fost un meci spectaculos, asta este fotbalul. Ma bucur pentru Universitatea, am ... citeste toata stirea