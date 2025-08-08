Editeaza

CFR Cluj a pierdut pe teren propriu in Europa League. Penalty refuzat pentru clujeni VIDEO

Sursa: Stiri de Cluj
Vineri, 08 August 2025, ora 01:05
6 citiri
In prima mansa a turului al treilea preliminar din Europa League, CFR Cluj a cedat la limita in fata celor de la Braga, in Gruia, scor 1aEuro'2
Braga a deschis scorul rapid, in minutul 17, prin JeanaEuro'Baptiste Gorby, dupa o actiune bine construita, care l-a lasat intr-o pozitie ideala in careu.

Clujenii au reactionat bine si au egalat in minutul 30, prin fundasul Sheriff Sinyan, la capatul unei faze create dintr-o deviere la un sut al lui Louis Munteanu.
La inceputul reprizei a doua, Gorby ...citește toată știrea

