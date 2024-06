CFR Cluj a pierdut primul meci din cantonamentul din Austria. Dan Petrescu a folosit in total 22 de jucatori

Primul meci jucat de catre CFR Cluj in cantonamentul din Austria a fost impotriva vicecampioanei Poloniei, Slask Wroclaw. Singurul gol din meci a fost marcat de catre Jezierski, in minutul 18.,,Fluier final in primul amical al acestei veri, cu Slask Wroclaw. Vicecampioana Poloniei s-a impus cu 1-0, dupa golul marcat de Jezierski in minutul 18 .Dan Petrescu a folosit doua echipe diferite in acest prim amical al verii, astfel:Echipa din prima ... citește toată știrea