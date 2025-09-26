Editeaza

CFR Cluj a primit interdictie la transferuri! Reactia lui Nelutu Varga si adevarul despre cazul Louis Munteanu: "Transferurile sunt blocate"

Sursa: Stiri de Cluj
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 07:49
10 citiri
Un nou scandal loveste fotbalul romanesc chiar inaintea derby-ului Clujului. CFR Cluj, vicecampioana Romaniei si una dintre cele mai puternice echipe din Superliga, a primit interdictie la transferuri din partea FIFA. Decizia, venita pe 19 septembrie, este valabila pe perioada nedeterminata si blocheaza orice miscare pe piata transferurilor pana cand clubul din Gruia isi achita datoriile restante.
CFR Cluj a primit interdictie la transferuri din partea FIFA, pentru transferul lui Louis ...citește toată știrea

