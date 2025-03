CFR Cluj "a ramas" fara jucatori! Opt fotbalisti si-au facut bagajele in aceasta perioada

CFR Cluj "a ramas" fara 8 jucatori in aceasta perioada, avand in vedere ca au fost convovati la loturile nationale.Dupa prima etapa de play-off si play-out, timp de doua saptamani, Superliga intra in vacanta deoarece se vor juca meciurile nationalelor mari si de tineret.CFR Cluj are nu mai putin de 8 jucatori convocati la loturile nationale.Louis Munteanu (Romania U21)Matei Ilie (Romania U21)Otto Hindrich (Romania U21)Andres Sfait (Romania U20)Lindon Emerllahu ... citește toată știrea