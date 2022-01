CFR Cluj a renuntat la inca un jucator. Acesta a semnat cu Dinamo

CFR Cluj s-a despartit de portarul Cristiano Figueiredo, rezerva mai mereu in Gruia. Portarul s-a inteles deja cu Dinamo si va apara poarta bucurestenilor in noul an."I-am dat libertatea sa-si aleaga ce echipa vrea, ne-am despartit de Cristiano", a declarat Bogdan Mara, oficialul CFR-ului, pentru GSP.ro.La scurt timp, portarul a mers la Bucuresti si incepe antrenamentele cu Dinamo. Adus de CFR Cluj in vara, de la Hermannstadt, Cristiano Figueiredo a bifat ... citeste toata stirea