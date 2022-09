CFR Cluj a semnat cu atacantul portughez Jose Gomes / "Ze" Gomes a crescut la academia celor de la Benfica Lisabona

Campioana Romaniei, CFR Cluj, a anuntat sambata ca a semnat contractul cu atacantul portughez Jose Gomes ("Ze").In varsta de 23 de ani, Jose "Ze" Gomes a crescut la academia celor de la Benfica Lisabona, iar mai apoi a fost imprumutat la Portimonense si in primele ligi din Polonia (Lechia Gdansk) si Bulgaria (Cerno More Varna), iar ultima data a jucat in Italia (Seregno - Serie C).In 2016, Gomes a iesit campion european cu nationala ... citeste toata stirea