CFR Cluj a vandut pe banda rulanta dar a facut un profit rasunator. Cate milioane de euro au ajuns in Gruia dupa perioada de transferuri

Cele mai multe venituri provenite din transferuri in 2024 au fost facute de CFR Cluj. Peste 10 milioane de euro au ajuns in Gruia dupa vanzarea jucatorilor.CFR Cluj a ratat calificarea in grupele in UEFA Europa Conference League, ceea ce a afectat puternic bugetul echipei. Cu toate acestea, ardelenii stau cel mai bine cand vine vorba de vanzarea de jucatori.Echipa lui Nelutu Varga a vandut excelent in strainatate, dar si in SuperLiga. Prin ... citește toată știrea