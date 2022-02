CFR Cluj, amendata de FRF pentru datoria fata de un fost jucator. Campioana risca sanctiuni suplimentare daca nu achita banii in cinci zile

CFR Cluj a fost amendata de Comisia de Disciplina din cadrul FRF cu 3.000 de lei din cauza datoriilor fata de Iasmin Latovlevici (35 de ani), acum fotbalist la FC Arges, informeaza gsp.ro.Campioana Romaniei a ramas cu datorii fata de fundasul stanga, care a jucat in Gruia intre octombrie 2020 si septembrie 2021.La jumatatea lunii ianuarie, CFR Cluj a pierdut procesul cu Latovlevici, care are de primit 60.000 de euro. Cum suma respectiva nu a fost achitata pana in prezent, Comisia de ... citeste toata stirea