CFR Cluj anunta a sasea plecare de la echipa clujeana in perioada de mercato de vara

CFR Cluj se pregateste de un nou sezon in care vrea sa atace grupele unei competitii europene, iar Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul echipei ardelene, restructureaza lotul.Clujenii se vor desparti in aceasta vara de al saselea jucator, dupa ce Omrani, Susic, Fofana, Sigurjonsson si Hindrich au plecat deja de la CFR Cluj, ultimul sub forma de imprumut la Kisvarda, in Ungaria.Fundasul central Kristian Dimitrov (25 de ani) este cel de-al saselea fotbalist de care CFR Cluj se va desparti in ... citeste toata stirea