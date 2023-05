Clujenii au calcat stramb din nou, dupa ce au remizat in Gruia, scor 1-1, impotriva celor de la Universitatea Craiova. Campioana are sanse mari sa piarda primul titlu, dupa cinci sezoane consecutive de dominare a primei divizii.Remiza din Gruia ii claseaza pe clujeni la 7 puncte de liderul Farul, cu doar trei etape ramase din play-off-ul Superligii. Astfel, "feroviarii" raman doar cu sanse matematice la campionat.Farul lui Hagi continua sa fie lideri in campionat, cu 46 de puncte, la sase in ... citeste toata stirea