CFR Cluj are cel mai bun atac din Liga 1! Dan Petrescu este multumit de victoria obtinuta la Galati: ,,S-a intors norocul. Clasamentul este fantastic"

Dan Petrescu s-a aratat multumit de rezultatul reusit de catre echipa sa in Galati. CFR Cluj s-a impus cu scorul de 1-0 si a reusit sa urce pe locul 2 in clasament, fiind la 3 puncte in spatele liderului "U" Cluj.,,Bursucul" recunoaste ca echipa sa nu a prestat cel mai bun fotbal, insa ,,rezultatul este unul fantastic". Dan Petrescu ramane insa precaut si a vorbit despre importanta meciurilor urmatoare, care ar putea sa decida soarta calificarii in play-off.Mai mult decat atat, CFR Cluj a ... citește toată știrea