CFR Cluj, care s-a despartit de Dan Petrescu si inca nu si-a numit noul antrenor principal, are oficial de luni un nou fotbalist. Jefte Betancor (29 de ani) s-a despartit de cipriotii de la Pafos FC si va reveni la CFR Cluj.Transferat in Gruia la inceputul sezonului 2022/2023 de la Farul Constanta, in schimbul sumei de 300 de mii de euro, varful spaniol a adunat 3 goluri si un assist in 15 meciuri in tricoul celor de la CFR, inainte de a fi cedat sub forma de imprumut in Cipru, scrie digisport.