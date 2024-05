CFR Cluj are interdictie la transferuri! Dan Petrescu nu poate aduce acum jucatori de titlu, spun sursele

CFR Cluj are din nou probleme dupa ce a fost amendata drastic in primavara lui 2023, cu 250.000 de euro. Echipa din Gruia are interdictie la transferuri, dar situatia va fi rezolvata.Conform surselor Antena Sport, interdictia a venit in urma unor diferente de calcul in cazul "Emmanuel Yeboah", in valoare de maximum 100.000 de euro. Astfel ca, cel mai probabil, CFR Cluj va rezolva problema si va reprimi dreptul de transferuri.Atacantul de 21 de ani a plecat la Brondby, in august 2023, pentru ... citește toată știrea