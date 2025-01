CFR Cluj continua lupta pentru titlu! Dan Petrescu, mesaj ferm inaintea primului meci oficial din 2025: "Trebuie sa cred in acest lot"

CFR Cluj joaca primul meci oficial din 2025 in deplasare la FC Botosani, duminica, 19 ianuarie, de la ora 18:00, in etapa cu numarul 22 din Superliga.Echipa din Gruia are 35 de puncte in clasament dupa cele 21 de etape jucate, iar cazul unei victorii s-ar apropia la doar doua lungimi de unda de "Sepcile Rosii", care au 40 de puncte in SuperLiga.Elevii lui Dan Petrescu vin cu un moral bun pentru partida care se va desfasura in Moldova, dupa ce in stagiul de pregatire de iarna au trecut cu ... citește toată știrea