CFR Cluj da in judecata FRF, aEuro

Decizia ministrului Sportului, Eduard Novak, de a impune o pondere de minimum 40% a sportivilor romani la competitiile nationale in sporturile de echipa, a generat numeroase reactii negative. Masura ar urma sa se aplice din acest sezon, 2022 - 2023.Noua prevedere trebuie impusa prin schimbarea regulamentelor in toate sporturile de echipa, inclusiv in fotbal. Daca va fi implementata, aceasta masura ar putea afecta mai multe echipe de fotbal din Superliga, care au multi straini in lot (CFR Cluj, ... citeste toata stirea