CFR Cluj, debut poticnit in Europa. Doar un egal fara goluri in fata campioanei Armeniei

Campioana Romaniei a facut doar 0-0 in deplasare, cu Pyunik Erevan, campioana Armeniei, in primul tur preliminar al Ligii Campionilor.CFR Cluj a schimbat cativa jucatori, dar jocul a ramas acelasi. Dan Petrescu continua sa prefere pasa lunga, degajarile si fazele fixe, desi a avut in fata un adversar modest, cu jucatori adusi de putin timp de prin toate colturile lumii.Clujenii au avut cateva ocazii, dar au ratat prin Roger, in prima repriza sau Debeljuh, in partea secunda, in timp ce ... citeste toata stirea