CFR Cluj debuteaza in Cupa Romaniei. Echipa din Gruia vrea o victorie in meciul cu FC Arges

CFR Cluj va juca astazi, 29 octombrie, de la ora 21:00, in deplasare cu FC Arges in primul meci din Cupa Romaniei, grupa A.Echipa din Liga a 2-a se lupta sa promoveze in Superliga, iar CFR Cluj inca incearca sa-si revina, avand in vedere ca in ultimele 5 meciuri are doar o singura victorie.FC Arges este pe locul 10 in Liga 2, cu 16 puncte acumulate in 11 etape (la trei distanta de play-off), si vine dupa doua victorii, doua rezultate de egalitate si o infrangere in ultimele cinci meciuri, ... citește toată știrea