CFR Cluj a fost invinsa joi, in deplasare, scor 2-1, de catre Adana Demirspor, in mansa secunda a turului al doilea preliminar din Conference League si a fost eliminata din cupele europene.Cunoscut ca un patron vulcanic, Nelutu Varga a avut un discurs ponderat cand a vorbit despre infrangerea "feroviarilor"."N-am inteles ce s-a intamplat la acea centrare din care ei au marcat. Am avut meciul in mana! Sincer, am o bucurie si aceea ca simt ca am acum o echipa buna si-n campionat o sa fim bine.