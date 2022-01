CFR Cluj este dispusa sa-l cedeze pe Chipciu la Universitatea Craiova: "Suntem dispusi sa-l lasam sa plece"

Cristi Balaj, presedintele CFR Cluj, a dezvaluit ca este dispus sa-l lase pe Alexandru Chipciu sa plece la Universitatea Craiova.Transferul lui Chipciu la Universitatea Craiova a fost anuntat de Giovanni Becali, consilier la firma care il impresariaza pe Alex Chipciu, duminica.Chipciu a stat 2 ani in GruiaAlex Chipciu a fost transferat de CFR Cluj, la inceputul lui 2020, liber de contract, de la Anderlecht. Acesta mai are contract pana in vara cu formatia din Gruia.Cristi Balaj sustine ca, ... citeste toata stirea