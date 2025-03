CFR Cluj este LIDER in Superliga! Clujenii au umilit-o pe Gloria Buzau. Louis Munteanu a marcat trei goluri pentru echipa din Gruia

CFR Cluj a oferit un adevarat recital in fata Gloriei Buzau, duminica, 9 martie, in Gruia. Echipa lui Dan Petrescu a invins cu scorul de 6-0, cea mai categorica victorie a clujenilor.Meciul a inceput in forta, iar Louis Munteanu a reusit sa marcheze din penalty inca din minutul 4. La doar 6 minute distanta, Louis Munteanu a reusit sa patrunga in careu si a sutat la coltul lung, reusind o dubla rapida si punand deja o presiune imensa pe defensiva adversa.Minutul 20 aduce al treilea gol pentru ... citește toată știrea