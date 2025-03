CFR Cluj, favorita sa devina campioana Romaniei! Un antrenor este convins ca "feroviarii" sunt de neoprit: "Pot castiga titlul anul acesta"

CFR Cluj a inceput cu dreptul play-off-ul, castigand fara emotii primul meci cu Dinamo, scor 3-1. Marius Sumudica, antrenorul Rapidului, a socat cu o declaratie dupa disputa cu FCSB, terminata 3-3, precizand ca el vede doua echipe favorita in lupta pentru titlu."Meciurile de play-off au o incarcatura aparte. Va dati seama, intalneam echipa care are cele mai mari sanse la castigarea campionatului. Eu cred ca nu are cele mai mari sanse la castigarea campionatului si astazi au pierdut puncte ... citește toată știrea