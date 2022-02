CFR Cluj - FC Botosani, 1-1. Dan Petrescu: Preferam sa jucam mai slab si sa batem

CFR Cluj a terminat la egalitate meciul cu FC Botosani si a pierdut doua puncte importante. FCSB s-a apropiat acum la 8 puncte de echipa campioana."Au fost doua goluri din faze fixe. Un meci foarte greu, ati vazut, au jucat cu 5 fundasi, 3 centrali de doi metri. Cred ca a fost prima ocazie a lor la gol. Trebuie sa fim realisti si sa recunoastem ca si noi am avut meciuri unde am marcat la prima ocazia. Am mai spus, a fost un campionat exceptional facut pana acum de CFR Cluj.Sunt suparat, dar ... citeste toata stirea