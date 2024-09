CFR Cluj - FCSB, fara Birligea! De ce nu poate juca fotbalistul impotriva fostilor colegi: "Nu pot sa fac nimic"

Fostul jucator CFR Cluj, Daniel Birligea, s-a transferat recent la FCSB, insa nu va putea sa joace impotriva fostilor colegi in meciul de duminica.Atacantul are o clauza in contract care nu ii permite sa evolueze in meciurile cu CFR Cluj."Nu pot sa fac nimic in partidele directe dintre CFR Cluj si FCSB, pentru ca exista acea clauza. Imi doresc foarte mult ca actuala mea echipa sa se intoarca de la Cluj cu toate cele trei puncte.O sa ma uit la meci si o sa am emotii, pentru ca nu are cum sa ... citește toată știrea