CFR Cluj i-a gasit deja inlocuitor lui Philip Otele. Echipa din Gruia a cumparat un atacant din Kosovo

La putin timp dupa transferul lui Philip Otele in Emiratele Arabe Unite, echipa lui Dan Petrescu a achizitionat deja un inlocuitor. Este vorba despre Meriton Korenica, din Kosovo, in varsta de 27 de ani.,,Extrema dreapta si-a petrecut cea mai mare parte a carierei la FC Ballkani, fosta noastra adversara din grupele Conference League, echipa alaturi de care a castigat trei titluri de Campion, o Cupa si o Supercupa. In tricoul acestei formatii, Meriton a avut 142 de aparitii, reusind sa marcheze ... citește toată știrea