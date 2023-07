CFR Cluj face o afacere foarte buna din vanzarea tot mai probabila a lui Simone Scuffet, la Cagliari, nou promovata din Serie A.Presa din peninsula a scris ca in joc ar fi vorba despre un milion de euro, suma de transfer pentru Simone Scuffet, cu bonusuri incluse. Alte surse din club vorbesc, insa, de 2 milioane de euro, dar si unele bonusuri, pe care CFR le-ar putea primi. Cele doua cluburi au stipulat in contractul de transfer faptul ca formatia din Romania mai poate primi bani si in functie ... citeste toata stirea