CFR Cluj intalneste Ceahlaul Piatra Neamt in Cupa Romaniei. Formatia din Gruia cauta o victorie inainte de marele derby

CFR Cluj urmeaza sa joace impotriva CSM Ceahlaul Piatra Neamt in a doua etapa din Cupa Romaniei, astazi, 5 decembrie, de la ora 18:00.Formatia lui Dan Petrescu spera la o victorie inainte de marele derby impotriva "U" Cluj, care ar putea sa le asigure sanse bune la calificarea in faza urmatoare din Cupa Romaniei.In acest moment CFR Cluj si Ceahlaul se afla la egalitate dupa ce au remizat in prima etapa din Cupa Romaniei, 2-2 impotriva FC Arges, respectiv 0-0 cu CS Afumati.Dupa aceasta ... citește toată știrea