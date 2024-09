CFR Cluj, invinsa categoric de UTA, pe teren propriu. Suporterii au cerut demisia lui Dan Petrescu REZUMAT VIDEO

CFR Cluj a pierdut cu 1-3 partida cu UTA, disputata sambata seara la Cluj-Napoca. Au marcat: Tachtsidis 47 / V. Costache 13, Omondi 64, Kadiri 74In fata unei echipe care nu mai castigase de sase etape, clujenii au jucat slab, au comis multe greseli, mai ales in defensiva.CFR Cluj a ratat o oportunitate importanta de a se apropia de rivala locala, Universitatea Cluj, care tocmai fusese invinsa de Poli Iasi, dupa o prestatie dezamagitoare in Gruia in partida disputata impotriva UTA Arad. ... citește toată știrea