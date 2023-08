CFR Cluj isi vinde golgheterul! Rangelo Janga (31 ani) va pleca in aceasta vara, iar anuntul a fost facut de Cristi Balaj (52 ani), presedintele "feroviarilor".Golgheter in sezonul trecut, atacantul din Curacao a primit doar cuvinte de lauda din partea oficialului din Gruia."Janga pleaca si el. In principiu, da. E un jucator foarte bun. Un comportament exemplar cu un ... citeste toata stirea