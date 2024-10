CFR Cluj, la un pas de a transfera un jucator cu evolutii la echipa nationala, care joaca acum in Portugalia

CFR Cluj este pe cale sa dea lovitura pe piata transferurilor prin aducerea internationalului roman Alexandru Dobre, in varsta de 26 de ani. Fostul mijlocas al echipei portugheze Famalicao urmeaza sa faca maine vizita medicala, iar daca totul decurge conform planului, va semna contractul cu vicecampioana Romaniei, conform GSP.roDobre, liber de contract de la finalul lunii august, este in cautarea unui restart in cariera si se pregateste pentru prima sa experienta in fotbalul romanesc. In ... citește toată știrea