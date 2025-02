CFR Cluj lupta sa redevina lider in Superliga! Meci de foc in deplasare cu Sepsi Sf. Gheorghe

CFR Cluj va juca astazi, 28 februarie 2025, in deplasare cu Sepsi Sf. Gheorghe, in etapa a 29-a a sezonului regulat.Sepsi ocupa in acest moment locul 7 in Superliga cu 40 de puncte, castigand 11 meciuri, au remizat de 7 ori si au pierdut 10 dispute. Pe teren propriu au obtinut 7 victorii, 3 egaluri si 4 infrangeri.De asemenea, in ultimul meci competitional, Sepsi a invins FC UTA Arad cu scorul de 2-1. Jucatorii cheie pentru Sepsi sunt Matej Simic si Denis Harut, care nu au ratat niciun minut ... citește toată știrea