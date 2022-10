CFR Cluj mai adauga un nume pe lista transferurilor! Trupa lui Dan Petrescu a adus un fundas central din Belgia

CFR Cluj a oficializat un nou transfer, vorbim despre fundasul Japhet Emmanuel Muanza (21 de ani). Noul jucator al campioanei evolueaza ca fundas central si a fost crescut de academia celor de la Royal Antwerp.Japhet Muanza este un fundas central nascut in 2001, cu inaltimea de 1,90 m. S-a nascut in Antwerpen, Belgia si este produsul academiei clubului de fotbal Antwerp, prima clasata in actuala stagiune din Jupiler Pro League.Initial, Muanza va juca la ... citeste toata stirea