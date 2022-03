Campioana Romaniei CFR Cluj l-a transferat pe atacantul ghanez Emmanuel Yeboah.Yeboah vine de la formatia Young Apostles FC si va evolua la echipa de tineret a celor de la CFR Cluj. El a semnat, marti, dupa ce a efectuat vizita medicala. Jucatorul de 19 ani a marcat 10 goluri si a oferit 4 pase de goluri in 16 meciuri in acest sezon in campionatul Ghanei, noteaza news.ro."Yeboah se alatura ... citeste toata stirea