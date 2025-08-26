Editeaza

CFR Cluj, mesaj de mobilizare inainte de duelul cu Hacken: "Trecutul nu se schimba, trebuie sa traim prezentul si sa luptam impreuna pentru viitor!"

Marti, 26 August 2025, ora 14:30
Oficialii clubului au transmis un mesaj puternic de mobilizare pentru suporteri si jucatori deopotriva, subliniind ca unitatea si increderea sunt armele esentiale in lupta pentru calificare. "Indiferent de momentul prin care trecem, fiecare duel trebuie abordat cu incredere si speranta pana in ultimul minut! Sustinerea voastra este cruciala si ne-a dat, de fiecare data, puterea de a ne ridica si de a continua. Trecutul nu se schimba, asa ca joi, la meciul cu Hacken, trebuie doar sa traim ...citește toată știrea

