CFR Cluj nu a jucat nimic cu FCSB, iar Dan Petrescu acuza arbitrajul: "Nu ai voie sa dai un asemenea cartonas rosu"

CFR Cluj a pierdut, dupa un meci lamentabil, partida cu FCSB, iar Dan Petrescu acuza arbitrajul.Meciul s-a terminat cu scorul 1-0, pentru rivalii din Bucuresti. FCSB este acum a doua puncte de CFR Cluj."E prima infrangere pe teren propriu, in campionat, dupa foarte mult timp. Un meci decis dintr-o greseala de arbitru, in opinia mea. Nu ai voie la un derby sa dai un asemenea cartonas rosu. Noi am luat gol in minutul 96 la Craiova, desi se aratase cinci. Acum, s-a fluierat cu 10 secunde mai ... citeste toata stirea