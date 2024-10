CFR Cluj nu renunta la lupta pentru titlu! Echipa din Gruia are o deplasare dificila la Ploiesti

CFR Cluj va juca in deplasare, sambata, 19 octombrie, de la ora 21:00, impotriva celor de la Petrolul Ploiesti in runda a 13-a din Superliga.Clujenii se afla in acest moment pe locul 4 in clasament, cu 18 puncte castigate. Echipa din Gruia a reusit sa castige pana acum 5 meciuri, a remizat de 3 ori si a pierdut tot de 3 ori, avand un golaveraj 21:15.In ultimul meci jucat, CFR Cluj a reusit sa castige in fata celor de la Poli Iasi cu scorul de 2-1. Printre jucatorii cheie ai CFR Cluj se ... citește toată știrea