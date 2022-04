CFR Cluj, pas mare spre un nou titlu. E la 8 puncte de locul al doilea dupa un nou succes in Liga 1

CFR a invins-o luni seara pe FC Arges, scor 2-0 si s-a distantat in fruntea Ligii 1. Clujenii sunt mari favoriti pentru al cincilea titlu consecutiv in Liga 1, dupa ce FCSB a pierdut cu Craiova.Fara stralucire, campioane face ce stie mai bine, obtine toate punctele. FC Arges i-a facut cadou primul gol, dupa gafa mare a fundasului Joao Miguel in prima repriza. Fundasul a pasat prost in spate, iar Debeljuh a luat mingea, l-a fentat pe portar si a deschis scorul.Fara ocazii importante de gol, ... citeste toata stirea