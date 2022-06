CFR Cluj poate da lovitura verii in Liga 1. Campioana asteapta in Gruia un international roman cu 10 goluri marcate in ultimul sezon

Campioana ultimelor 5 sezoane il asteapta in Gruia un international roman cu 10 goluri in ultimul sezon de campionat din Rusia. Este vorba despre Eric Bicfalvi (34 de ani), jucator de atac la echipa ruseasca Ural, dorit de Dan Petrescu la CFR Cluj. Negocierile ar fi inceput deja, potrivit surselor.CFR Cluj poate da lovitura verii in Liga 1. Campioana ultimelor 5 sezoane il asteapta in Gruia pe Eric Bicfalvi, international roman cu 10 goluri in ultimul sezon de campionat din Rusia, scrie ... citeste toata stirea