CFR Cluj poate sa revina pe podiumul din SuperLiga. Jucatorii lui Dan Petrescu trebuie sa treaca de modesta UTA Arad

CFR Cluj urmeaza sa intalneasca formatia UTA Arad, in cadrul unui meci din etapa 11, din Liga 1, maine, 28 septembrie, de la ora 19:00. Meciul se va disputa pe ,,Stadionul Dr. Constantin Radulescu".CFR Cluj se claseaza in acest moment pe locul 5 in campionatul intern, avand un meci mai putin jucat. Jucatorii lui Dan Petrescu vin dupa o remiza la Sibiu. Echipa din Gruia a acumulat 15 puncte pana in acest moment, iar in cazul unei victorii ar putea urca pe podiumul din SuperLiga.De cealalta